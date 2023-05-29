Арман Адамян: «Считаю себя российским дзюдоистом и буду выступать за сборную России. Хотя моего отца, уехавшего из Армении, там никто предателем не считает»

Теги сборная России дзюдо Р-Спорт Арман Адамян Единоборства

Российский дзюдоист Арман Адамян заявил, что не рассматривает возможность смены гражданства.

Адамян – чемпион мира 2023 года в категории до 100 кг. 

– Вы родились в Армении. Допускаете ли возможность смены спортивного гражданства и выступления за команду исторической родины в случае, если россиян не допустят на Олимпиаду?
 
– Даже не рассматриваю такой вариант. В Волгоград вместе с родителями переехал, когда мне было десять лет. О спортивных успехах тогда и речи быть не могло. Считаю себя российским дзюдоистом и буду выступать за сборную России. Хотя моего отца, уехавшего из Армении, там никто предателем не считает.

– Некоторых российских дзюдоистов, тренеров и функционеров не допустили к участию в ЧМ-2023. Ощущалось ли это в команде?

– В сборной России каждый может заменить каждого. Это относится и к тренерам, и к спарринг-партнерам, без которых невозможен тренировочный процесс. Мне удалось очень быстро найти общий язык со старшим тренером сборной Арсеном Галстяном. Одно то, что на татами тебя выводит олимпийский чемпион, придает дополнительную энергию.
 
– Переехав из Волгограда в Санкт-Петербург, вы продолжаете подчеркивать свою связь со ставшим родным еще в детстве городом...

– Считаю себя воспитанником волгоградской школы дзюдо. По-прежнему в режиме 24/7 на связи со своими личными тренерами Владимиром Лизенко и Сергеем Сидоровым, при первой возможности прилетаю в Волгоград повидаться с семьей.

Переезд в Санкт-Петербург связан с тем, что даже после победы на чемпионате Европы волгоградские власти палец о палец не ударили, чтобы создать какие-то условия для успешного продолжения карьеры. В Санкт-Петербурге в клубе «Турбостроитель» с этим проблем нет. Меня здесь уважают, ценят и любят, – сказал Адамян. 

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