Арман Адамян: «Жаль, что сборная Украины по решению своей федерации не приехала на чемпионат мира. Между спортсменами из наших стран нет негатива»

Российский дзюдоист Арман Адамян высказался о выступлении на ЧМ-2023 в нейтральном статусе.

Адамян выиграл ну турнире золото в весовой категории до 100 кг.

– После завершения ЧМ-2023 в Дохе президент IJF Мариус Визер специально поблагодарил российских дзюдоистов за корректное поведение в нынешних реалиях. Вас инструктировали, как нужно вести себя?



– Никаких инструкций или накачек не было. Российские дзюдоисты прекрасно знают правила этикета. Мы всегда соблюдаем законы и обычаи стран, в которых проводятся соревнования, уважаем взгляды и традиции спортсменов из других сборных.

Мне же хочется поблагодарить президента IJF за те шаги, которые были предприняты для нашего участия в чемпионате мира.

– В России большой резонанс получила информация о том, что из зала, где проходили соревнования, вывели болельщиков с георгиевскими ленточками на одежде. Дзюдоисты сборной об этом что-то знали?

– Впервые об этом слышу. В Дохе мы были сосредоточены на своих выступлениях и старались отрешиться от того, что происходило вокруг.



– После завершения финальной схватки вас тепло поприветствовал завоевавший серебро двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек, представлявший не входящую в число дружественных стран Чехию...

– Человеческие отношения выше политических. Дзюдоисты – это одна большая семья, где все любят и уважают друг друга. Соревнуясь с украинскими дзюдоистами, россияне тоже не испытывали никаких проблем.

Жаль, что сборная Украины по решению своей федерации не приехала в Доху. Между спортсменами из наших стран нет негатива. Не вижу проблем, чтобы на международных соревнованиях встречаться на татами с украинским дзюдоистом, – сказал Адамян.