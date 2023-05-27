Российские дзюдоисты планируют выступить на этапе Гран-при в Душанбе. Сейчас они проходят проверку биографических данных

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До 28 российских дзюдоистов могут принять участие в этапе Гран-при в Таджикистане.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

«Максимальное количество участников – 28 спортсменов, 14 женщин и 14 мужчин.

Но сейчас по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены проходят проверку [биографических данных], поэтому пока не можем сказать точно, кто будет допущен.

Это будет известно на следующей неделе», – сказал Хабиров.

Этап Гран-при пройдет в Душанбе 2-4 июня. 

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