Российские дзюдоисты планируют выступить на этапе Гран-при в Душанбе. Сейчас они проходят проверку биографических данных
До 28 российских дзюдоистов могут принять участие в этапе Гран-при в Таджикистане.
Об этом сообщил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.
«Максимальное количество участников – 28 спортсменов, 14 женщин и 14 мужчин.
Но сейчас по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) спортсмены проходят проверку [биографических данных], поэтому пока не можем сказать точно, кто будет допущен.
Это будет известно на следующей неделе», – сказал Хабиров.
Этап Гран-при пройдет в Душанбе 2-4 июня.
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