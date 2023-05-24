Ларин о недопуске к ЧМ по тхэквондо: «Причины мне неизвестны. Не самые приятные ощущения»

Олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Владислав Ларин заявил, что не знает о причинах своего недопуска к международным турнирам.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) предварительно разрешила 23 спортсменам из России и Беларуси выступить на чемпионате мира, который пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку. В список не вошли олимпийские чемпионы Максим Храмцов и сам Ларин.

– Сам факт новости является действительным. Причины недопуска мне неизвестны, вам лучше связаться с представителями всемирного тхэквондо и поинтересоваться у них. Если бы я что‑то знал – сказал бы.

– Как вы отреагировали на эту новость?

– Представьте, когда готовишься к соревнованиям, а тебе говорят, что ты не едешь. Не самые приятные ощущения.

– Не допускаете, что причиной вашего недопуска могут быть возможная поддержка СВО, какие‑то публикации в соцсетях?

– Без комментариев.

– Как восприняли новость в федерации, тренеры?

– Все происходило в максимально культурном ключе, эмоций особо никто не показывал.

– Какие ваши дальнейшие планы?

– В период подготовки к чемпионату буду помогать ребятам максимально подготовиться, чем смогу. Какие‑то напутствия дам, – ответил Ларин.

Ларина и Храмцова не допустили до чемпионата мира из-за соцсетей (ТАСС)