Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин поехали на ЧМ по тхэквондо вместе со сборной. Оба спортсмена не допущены до участия в турнире

Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин поехали на ЧМ, несмотря на недопуск.

«Команда России по тхэквондо улетела на чемпионат мира в Баку. В столицу Азербайджана также отбыли олимпийские чемпионы Ларин и Храмцов, не допущенные международной федерацией (World Taekwondo – Sports.ru) до участия в турнире», – сообщили в Союзе тхэквондо России.

ЧМ пройдет с 29 мая по 4 июня. Российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, однако Ларин и Храмцов не получили допуск. По информации ТАСС, решение было принято после проверки их соцсетей.

Позднее Ларин заявил, что в период подготовки к турниру будет помогать другим спортсменам.