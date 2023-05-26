Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин поехали на ЧМ по тхэквондо вместе со сборной. Оба спортсмена не допущены до участия в турнире

Теги сборная России тхэквондо СТР Владислав Ларин Максим Храмцов чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин поехали на ЧМ, несмотря на недопуск.

 

«Команда России по тхэквондо улетела на чемпионат мира в Баку. В столицу Азербайджана также отбыли олимпийские чемпионы Ларин и Храмцов, не допущенные международной федерацией (World Taekwondo – Sports.ru) до участия в турнире», – сообщили в Союзе тхэквондо России.

ЧМ пройдет с 29 мая по 4 июня. Российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе, однако Ларин и Храмцов не получили допуск. По информации ТАСС, решение было принято после проверки их соцсетей.

Позднее Ларин заявил, что в период подготовки к турниру будет помогать другим спортсменам.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
кринж, хотят, чтобы их пнули? или акцию какую думают?
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