Храмцов о недопуске к ЧМ по тхэквондо: «Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю, не вникал»

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов подтвердил, что его не допустили к ЧМ.

Ранее World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к чемпионату мира в нейтральном статусе. Двое допущены не были – по информации Inside the Games, это Храмцов и Владислав Ларин.

«Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю. Я не вникал», – сказал Храмцов.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск