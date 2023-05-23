Храмцов о недопуске к ЧМ по тхэквондо: «Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю, не вникал»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов подтвердил, что его не допустили к ЧМ.
Ранее World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к чемпионату мира в нейтральном статусе. Двое допущены не были – по информации Inside the Games, это Храмцов и Владислав Ларин.
«Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю. Я не вникал», – сказал Храмцов.
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.
Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск
————————————————-
Причина отстранения справедлива. Он не должен был быть допущен. Пускай сидит дома, а ещё лучше на фронт
Один тут говорил что с России, проговорился)... Другой)))... Ну вот придумайте хоть что-нибудь другое.