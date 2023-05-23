Храмцов о недопуске к ЧМ по тхэквондо: «Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю, не вникал»

Теги сборная России тхэквондо Максим Храмцов чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов подтвердил, что его не допустили к ЧМ.

Ранее World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к чемпионату мира в нейтральном статусе. Двое допущены не были – по информации Inside the Games, это Храмцов и Владислав Ларин. 

«Да, это правда. В чем причины? Честно говоря, даже не знаю. Я не вникал», – сказал Храмцов. 

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск

7 комментариев

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Krammark1971
Знаешь, все ты знаешь и понимаешь...
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imaxim
Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.

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Причина отстранения справедлива. Он не должен был быть допущен. Пускай сидит дома, а ещё лучше на фронт
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Dmona1
Ответ imaxim
Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии. ————————————————- Причина отстранения справедлива. Он не должен был быть допущен. Пускай сидит дома, а ещё лучше на фронт
Почему ты до сих пор не на фронте?
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Ekaterina Zakharova
Ответ imaxim
Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии. ————————————————- Причина отстранения справедлива. Он не должен был быть допущен. Пускай сидит дома, а ещё лучше на фронт
Макс, зачем ты вот так? Много ли с другой стороны на фронте?
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imaxim
Ответ Ekaterina Zakharova
Макс, зачем ты вот так? Много ли с другой стороны на фронте?
Катя, мы тут с тобой по разные стороны баррикад. Не хочу спорить с тобой
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imaxim
Ответ Dmona1
Почему ты до сих пор не на фронте?
Я слава богу против этой войны и убивать украинцев не поеду
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Dmona1
Ответ imaxim
Я слава богу против этой войны и убивать украинцев не поеду
Чтож вы все прикрываетесь нами то?)))
Один тут говорил что с России, проговорился)... Другой)))... Ну вот придумайте хоть что-нибудь другое.
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