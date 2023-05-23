Союз тхэквондо России о недопуске Храмцова и Ларина к ЧМ: «Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов»
В Союзе тхэквондо России считают недопуск олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина к чемпионату мира «устранением конкурентов».
Об этом заявил исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский.
«Только что нам поступила информация, что оба эти спортсмена отстранены от чемпионата мира.
Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований», – сказал Жигульский.
Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск
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