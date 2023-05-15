«Делаем все возможное, чтобы подготовка нашей сборной была на высшем уровне». Матыцин поздравил Адамяна и Тасоева с медалями ЧМ-2023

Министр спорта Олег Матыцин поздравил российских дзюдоистов с медалями ЧМ-2023 в Дохе.

Россияне выступали в нейтральном статусе. Арман Адамян стал чемпионом мира, – серебряным призером.

«От имени спорта России поздравляю Армана Адамяна с золотой медалью и Инала Тасоева с серебряной наградой чемпионата мира по дзюдо.

В нынешних условиях мы делаем все возможное, чтобы подготовка нашей сборной была на высшем уровне, и результаты подтверждают это.

Спасибо организаторам за качественное проведение спортивного мероприятия, для нас приоритетно важно, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими и доказывать свое мастерство на мировых спортивных аренах.

Благодарю команду Федерации дзюдо России, всех, кто своими усилиями не дает усомниться в потенциале отечественной школы дзюдо, мы поддерживаем наших дзюдоистов и продолжим это делать, чтобы над пьедесталом вновь развевался российский флаг», – сказал .

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