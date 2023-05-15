«Делаем все возможное, чтобы подготовка нашей сборной была на высшем уровне». Матыцин поздравил Адамяна и Тасоева с медалями ЧМ-2023

Теги сборная России дзюдо Олег Матыцин Министерство спорта России Инал Тасоев Арман Адамян Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Министр спорта Олег Матыцин поздравил российских дзюдоистов с медалями ЧМ-2023 в Дохе.

Россияне выступали в нейтральном статусе. Арман Адамян стал чемпионом мира, Инал Тасоев – серебряным призером. 

«От имени Министерства спорта России поздравляю Армана Адамяна с золотой медалью и Инала Тасоева с серебряной наградой чемпионата мира по дзюдо.

В нынешних условиях мы делаем все возможное, чтобы подготовка нашей сборной была на высшем уровне, и результаты подтверждают это.

Спасибо организаторам за качественное проведение спортивного мероприятия, для нас приоритетно важно, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими и доказывать свое мастерство на мировых спортивных аренах.

Благодарю команду Федерации дзюдо России, всех, кто своими усилиями не дает усомниться в потенциале отечественной школы дзюдо, мы поддерживаем наших дзюдоистов и продолжим это делать, чтобы над пьедесталом вновь развевался российский флаг», – сказал Матыцин.

Первое золото России на ЧМ после возвращения: Адамян обнялся с побежденной легендой и покачал головой под чужой гимн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий