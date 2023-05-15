Тасоев о поражении на чемпионате мира: «Реванш? Конечно, будет. Не нравится мне второе место»

Теги сборная России дзюдо Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Дзюдоист Инал Тасоев заявил о желании взять реванш после поражения на чемпионате мира.

Россиянин завоевал серебро в весовой категории свыше 100 кг, уступив в финальном поединке французу Тедди Ринеру.

«Реванш? Конечно, будет. Мне нужно два дня, чтобы прилететь домой, начну тренироваться заново. Не нравится мне второе место, все, что связано со вторым местом, не нравится.

Я разозлился, в первую очередь, на себя. Сейчас понимаю, сколько мне еще работы предстоит, от этого очень страшно становится», – сказал Тасоев.

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