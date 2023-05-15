«Мы хотели иметь медали в каждом весе. Но все равно рады, потому что чемпионов мира в России можно по пальцам пересчитать». Галстян о ЧМ по дзюдо

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Тренер сборной России по дзюдо оценил выступление спортсменов на чемпионате мира в Катаре.

Соревнования проходили с 7 по 14 мая. Россияне участвовали в нейтральном статусе и завоевали две медали – золото (Арман Адамян) и серебро (Инал Тасоев).

Первые дни чемпионата мира по дзюдо в Дохе дались российским дзюдоистам непросто из-за отсутствия медалей. Об этом ТАСС в понедельник рассказал старший тренер команды Арсен Галстян.

«Первые дни были тяжелые, отсутствие медалей давило, поэтому приходилось дополнительно настраивать ребят, чтобы они взяли себя в руки и пошли биться за золото.

Мы амбициозные люди, конечно, хотели иметь медали в каждом весе. Но мы все равно рады, потому что чемпионов мира в России можно по пальцам пересчитать», – сказал старший тренер сборной России Арсен Галстян.

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