🥇🥈 Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе. Они выступали в нейтральном статусе

Российские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира-2023 в Дохе.

Представители России были допущены к турниру как индивидуальные нейтральные атлеты.

Арман Адамян выиграл золото в категории до 100 кг. В финале он победил чеха Лукаша Крпалека.

стал серебряным призером в категории свыше 100 кг, уступив в финале французу Тедди Ринеру – самому титулованному дзюдоисту в истории ЧМ.

Соревнования завершились 14 мая.