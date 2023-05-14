🥇🥈 Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе. Они выступали в нейтральном статусе

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Инал Тасоев Арман Адамян Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Российские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира-2023 в Дохе.

Представители России были допущены к турниру как индивидуальные нейтральные атлеты. 

Арман Адамян выиграл золото в категории до 100 кг. В финале он победил чеха Лукаша Крпалека. 

Инал Тасоев стал серебряным призером в категории свыше 100 кг, уступив в финале французу Тедди Ринеру – самому титулованному дзюдоисту в истории ЧМ. 

Соревнования завершились 14 мая. 

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5 комментариев

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Siriusblack
По сути 2 золотые , Тасоева в наглую обокрали не дав Вазари , так же с Башаевым в квалификации
+5
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+4
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Ярик01
Интересно, что при этом Инал Тасоев - чемпион мира среди военнослужащих 2019 года. Прапорщик в ЦСКА
https://cska.ru/person/2154
Уволился сейчас, чтобы выступать?
https://cska.ru/news/22147
5 февраля всё еще в звании при поздравлении был.
+4
0
+4
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