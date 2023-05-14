🥇🥈 Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе. Они выступали в нейтральном статусе
Российские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира-2023 в Дохе.
Представители России были допущены к турниру как индивидуальные нейтральные атлеты.
Арман Адамян выиграл золото в категории до 100 кг. В финале он победил чеха Лукаша Крпалека.
Инал Тасоев стал серебряным призером в категории свыше 100 кг, уступив в финале французу Тедди Ринеру – самому титулованному дзюдоисту в истории ЧМ.
Соревнования завершились 14 мая.
https://cska.ru/person/2154
Уволился сейчас, чтобы выступать?
https://cska.ru/news/22147
5 февраля всё еще в звании при поздравлении был.