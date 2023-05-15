Глава Международной федерации дзюдо: «Прошедшие дни показали, что спорт и дзюдо могут стать мостом между народами, мостом единства и мира»

Глава Международной федерации дзюдо сравнил спорт с «мостом между народами».

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по дзюдо. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали две медали (золото и серебро).

«Прошедшие дни показали, что спорт и дзюдо могут стать мостом между народами, мостом единства, мира и дружбы во всем мире. Мы были рады приветствовать здесь все страны без дискриминации.

Я хочу от имени Международной федерации дзюдо (IJF) тепло поблагодарить власти Катара, национальную федерацию, национальный олимпийский комитет страны и всех организаторов за прекрасное мероприятие, которое наверняка оставит прекрасные воспоминания у всех участников», – заявил глава IJF Мариус Визер.

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