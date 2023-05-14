Глава Федерации дзюдо Франции: «Мы хотим, чтобы все страны принимали участие в Олимпийских играх в Париже»

Теги сборная России дзюдо Париж-2024 Единоборства

Президент Федерации дзюдо Франции выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024.

«Мы будем следовать рекомендациям МОК. Для спортсменов всего мира важно иметь возможность соревноваться. Мы не хотим, чтобы проигравшими оказались атлеты. 

Дзюдо – это большая семья. Мы хотим видеть россиян в Париже. Хотим, чтобы все страны принимали участие в Олимпийских играх, это очень важно», – заявил Стефан Номис.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила 17 российских спортсменов к чемпионату мира в Дохе.  

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1 комментарий

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Alestern
Хотите видеть все страны (именно страны!)? Или же хотите видеть каких то непонятных спортсменов , которые готовы унижаться в нейтральном статусе, без флага и гимна, без роду и имени?
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