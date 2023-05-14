Глава Федерации дзюдо Франции: «Мы хотим, чтобы все страны принимали участие в Олимпийских играх в Париже»

Президент Федерации дзюдо Франции выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024.

«Мы будем следовать рекомендациям . Для спортсменов всего мира важно иметь возможность соревноваться. Мы не хотим, чтобы проигравшими оказались атлеты.

Дзюдо – это большая семья. Мы хотим видеть россиян в . Хотим, чтобы все страны принимали участие в Олимпийских играх, это очень важно», – заявил Стефан Номис.

Ранее Международная федерация дзюдо ( ) допустила 17 российских спортсменов к чемпионату мира в Дохе.