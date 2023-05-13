Глава Федерации дзюдо России о проигрыше Тасоева: «Решения судей не обсуждаются. Самое главное, что наши ребята выступают и завоевывают медали»

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик высказался о серебре Инала Тасоева на ЧМ.

В финале турнира в Дохе российский дзюдоист уступил из Франции.

«Вы знаете, решения судей не обсуждаются. Результат есть результат.

Самое главное, что наши ребята выступают и завоевывают медали. Вы представляете, что они примерно около 15 месяцев не выступали на международной арене.

И сейчас после такого большого перерыва это огромный прорыв. И прежде – для них самих.

Они поверили в себя и в то, что есть возможность отбираться для участия в Олимпийских играх. А это очень важно», – сказал Соловейчик.

Инал Тасоев: «Конечно, я расстроен, ехал за золотом, хотя серебро – это неплохо. Будем работать, исправлять ошибки»