Глава Федерации дзюдо России о проигрыше Тасоева: «Решения судей не обсуждаются. Самое главное, что наши ребята выступают и завоевывают медали»
Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик высказался о серебре Инала Тасоева на ЧМ.
В финале турнира в Дохе российский дзюдоист уступил Тедди Ринеру из Франции.
«Вы знаете, решения судей не обсуждаются. Результат есть результат.
Самое главное, что наши ребята выступают и завоевывают медали. Вы представляете, что они примерно около 15 месяцев не выступали на международной арене.
И сейчас после такого большого перерыва это огромный прорыв. И прежде – для них самих.
Они поверили в себя и в то, что есть возможность отбираться для участия в Олимпийских играх. А это очень важно», – сказал Соловейчик.
Инал Тасоев: «Конечно, я расстроен, ехал за золотом, хотя серебро – это неплохо. Будем работать, исправлять ошибки»
Комментарии