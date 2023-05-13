Александр Михайлин: «Считаю, что Тасоев победил, ведь он сделал решающее движение, но с судьями не поспоришь. Инал – красавчик, сделал все, что мог»

Серебряный призер ОИ-2012 Александр Михайлин высказался о проигрыше Инала Тасоева на ЧМ.

В финале чемпионата мира-2023 в Дохе российский дзюдоист уступил французу .

«Я очень болел за и хотел, чтобы он победил. Но, к сожалению, правила в дзюдо сейчас такие, что оценку после контратаки Инала, которая, на мой взгляд, была, не зафиксировали.

Судьи даже не стали пересматривать этот эпизод, хотя, когда возникает спорный момент, они обязаны это делать. По большому счету, это было движение Инала, его контратака, и это его победа.

Но с судьями спорить бесполезно. А дзюдо, если не ошибаюсь, это чуть ли не единственный вид спорта, в котором не подаются никакие апелляции на решения арбитров», – сказал Михайлин.

«Я считаю, что это победа Инала, ведь он сделал решающее движение. Там же видно четко, что Ринер коснулся татами рукой (что автоматически ведет к поражению).

Я был на его месте на татами с этим же персонажем, но как бы наши сердца ни бились в унисон, как бы мы ни хотели видеть Инала на вершине пьедестала, с судьями не поспоришь.

Инал – красавчик, он сделал все, что мог. Для меня его серебро – с золотым отливом», – добавил .