Минспорт России планирует аккредитовать Федерацию стеношного кулачного боя по инициативе главы «Царьграда» Малофеева

Минспорт РФ готовится аккредитовать Федерацию стеношного кулачного боя.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Основатель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев вышел с инициативой создания Федерации стеношного кулачного боя.

На встрече он рассказал, что общественное объединение традиционных видов спорта за пять лет провело более 100 крупных мероприятий в 23 регионах России. Интерес к ним фиксировали огромный. Самый масштабный бой 600 на 600 собрал больше 100 миллионов просмотров в интернете.

С прошлого года есть и соревновательный формат. Для этого разработаны точные правила и строгий регламент проведения боев, подготовлен корпус судей.

Участники боев – сильные телом и духом люди, настоящие патриоты. Многие из них сейчас на СВО защищают Россию на полях сражений. Минспорт России запускает процесс анализа готовности к аккредитации будущей федерации», – написал Дегтярев в телеграм-канале.