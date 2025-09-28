11

Актер Марк Дакаскос наградил спортсменов на фестивале боевых искусств в Калмыкии

Актер Марк Дакаскос наградил спортсменов на фестивале боевых искусств в Калмыкии.

Международный фестиваль боевых искусств «Гармония силы и духа» состоялся на стадионе «Уралан» в Элисте в рамках III Международного форума «Буддийский мир в новом тысячелетии».

Участников и гостей фестиваля приветствовал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, двукратная олимпийская чемпионка, российская фехтовальщица на саблях Софья Великая.

Перед гостями форума выступили ведущие спортсмены из России и мира, мастера боевых искусств. В числе представленных видов на зрелищных выступлениях – кикбоксинг, каратэ киокусинкай, вовинам вьет во дао, тхэквондо, калмыцкая борьба, бирманский бокс, ушу. Гвоздем программы стало выступление монахов Шаолиня. 

Специальным гостем фестиваля боевых искусств стал голливудский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, который и вручил спортсменам памятные кубки. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
