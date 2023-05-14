Сергей Соловейчик: «Тасоев подтвердил, что у нас есть хорошие шансы не только попасть на Олимпиаду, но и завоевать там золотые награды»

Глава Федерации дзюдо России оценил серебро Инала Тасоева на чемпионате мира в Дохе.

Тасоев уступил в финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг французу Тедди Ринеру.

«Я рад за Инала – выход в финал, это серьезный результат, а бросить Ринера – вдвойне. Тасоев подтвердил свое мастерство, уровень нашей школы, а также то, что у нас есть хорошие шансы не только попасть на Олимпиаду, но и завоевать там золотые награды.

Что касается финала с , то мне кажется, что на сегодняшний день только два спортсмена в мире могут противостоять этому гиганту, и оба эти спортсмены наши. Это Тамерлан Башаев, который уже доказал это на Олимпиаде в Токио, и .

Мы не комментируем решение судей – они всегда правы, но мы видели бросок, а это значит, что Ринер упал, и как следует упал. Значит мы на правильном пути», – сказал Сергей Соловейчик.