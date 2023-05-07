Глава Международной федерации дзюдо о допуске россиян: «Несправедливо, если бы мы не дали спортсменам шанс пройти квалификацию к Олимпиаде-2024»

В Международной федерации дзюдо нахвали несправедливым отстранение российских атлетов.

На чемпионате мира-2023 в Дохе (Катар) выступят 17 российских дзюдоистов в нейтральном статусе. 8 заявок от атлетов из России было отклонено.

Сборная Украины бойкотировала турнир из-за допуска российских спортсменов.

«Наша работа состоит только в том, чтобы объединять людей, и, согласно Организации Объединенных Наций, мы не можем подвергать дискриминации людей по месту их рождения, происхождению, религии или любому другому аспекту.

Мы занимаемся дзюдо, и мы здесь, чтобы объединять людей, и мы одна дзюдоистская семья.

С того момента, как вышли рекомендации МОК, мы сразу же приняли меры в связи с близостью чемпионата мира. Не будем забывать, что мы приближаемся к Олимпийским играм, началась квалификация в . Это очень важный момент.

Несправедливо, если бы мы не дали спортсменам шанс пройти квалификацию к Парижу-2024. Ведь квалификация началась в Монголии еще в прошлом году.

Сожалею, что украинские спортсмены не смогут участвовать. Мы очень рады их участию, и я уверен, что благодаря ценностям спорта дзюдо может выйти за рамки любой политики.

Многие спортсмены, которые соревнуются здесь, знают друг друга всю жизнь. Они вместе соревновались за много лет до этого конфликта. Это спорт, и здесь нет места политике», – рассказал генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.