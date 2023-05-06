Мудранов о допуске россиян к ЧМ по дзюдо: «Наши ребята сейчас голодные, по-спортивному злые, каждый поехал только за золотом»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Беслан Мудранов IJF Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Олимпийский чемпион Беслан Мудранов рассказал о настрое российских дзюдоистов перед ЧМ.

Соревнования пройдут в Катаре с 7 по 14 мая. Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам участвовать в нейтральном статусе – при этом восьми спортсменам было отказано в допуске.

«Наша страна выступит достойно, в этом я не сомневаюсь. Будем болеть за наших.

Больше года прошло. Когда ты долго не выступаешь, не знаешь, как поведет себя твой организм, твоя психология. Может, ты поймаешь с утра кураж и будешь идти схватка за схваткой, а может, угодишь в какую-то суету в попытке побыстрее выиграть.

Я знаю одно: наши ребята сейчас голодные, по-спортивному злые, каждый из них поехал только за золотом. С таким настроем у нас должен быть серьезный результат.

Надо настроиться на борьбу за золото и, несмотря ни на что, идти к своей цели, снять с себя груз ответственности и не думать, что к тебе сейчас все внимание. Только ты и соперник, только техника и мысли о схватках. Обращать внимание на остальное – энергии не хватит. Да, это нелегко, но это нужно сделать», – сказал Мудранов.

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1 комментарий

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Alestern
НАШИ не станут выступать в позорном нейтральном статусе!
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