Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов

Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт организации.

Ранее Международная федерация дзюдо ( ) допустила россиян и белорусов к участию в турнире в нейтральном статусе, однако восьми российским спортсменам после проверки биографических данных было отказано в допуске.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?