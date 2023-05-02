Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов
Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт организации.
Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян и белорусов к участию в турнире в нейтральном статусе, однако восьми российским спортсменам после проверки биографических данных было отказано в допуске.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).
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