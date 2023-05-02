Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов

Теги дзюдо IJF сборная Украины жен сборная Украины Политика Р-Спорт Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Федерация дзюдо Украины бойкотировала чемпионат мира из-за допуска россиян.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт организации. 

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян и белорусов к участию в турнире в нейтральном статусе, однако восьми российским спортсменам после проверки биографических данных было отказано в допуске.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар).

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2 комментария

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Rio de Janeiro
И всем на это пофиг.Надеюсь таких бойкотов со стороны незалежной будет всё больше)
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+2
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And-Rover
Объявите голодовку назло.
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