Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за допуска российских спортсменов

Теги сборная России дзюдо IJF сборная Украины Виталий Дуброва Михаил Кошляк Федерация дзюдо Украины Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Сборная Украины по дзюдо бойкотирует ЧМ-2023 из-за допуска россиян и белорусов.

Ранее Международная федерация дзюдо приняла решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

«Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит», – заявил главный тренер украинской команды Виталий Дуброва.

«Президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, стараемся бороться», – добавил тренер.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

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2 комментария

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Олег Устименко
отличная новость, скоро они всё будут бойкотировать🥳
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Антон Пилясов
Самое смешное, что российские дзюдоисты на этот ЧМ почти 100% не поедут.
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