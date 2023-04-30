Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по дзюдо из-за допуска российских спортсменов

Сборная Украины по дзюдо бойкотирует ЧМ-2023 из-за допуска россиян и белорусов.

Ранее Международная федерация дзюдо приняла решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе.

мира пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

«Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

Узнали через сайт , ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит», – заявил главный тренер украинской команды Виталий Дуброва.

«Президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, стараемся бороться», – добавил тренер.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?