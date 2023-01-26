Международная федерация дзюдо поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты

Теги сборная России дзюдо Мариус Визер IJF ТАСС Единоборства

Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) поддерживает допуск спортсменов из России и Беларуси к международным стартам после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Возвращение дзюдоистов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях основывается на неопровержимых аргументах. Одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации.

Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», – говорится в заявлении пресс-службы.

«Спорт всегда был, остается и будет важнейшей платформой для единства, солидарности и дружбы.

Олимпийское и спортивное движение – единственное, что в этот сложный момент может помочь наладить открытый диалог и создать модель примирения, которая могла бы вдохновить все вовлеченные стороны на разрешение существующих противоречий.

Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте, очевидно, поддерживают мир, дружбу и солидарность в духе человечности, является чрезмерной и неприемлемой мерой», – отметил глава IJF Мариус Визер. 

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8 комментариев

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La Gushka
Ответ Фут.Боль
Сначала приняли бредовые решения об отстранении спортсменов, а спустя год заявляют, что спортсмены ни при чём , оказывается.
А дзюдоистов российских не то чтобы и отстраняли. Соревнования на территории РФ не проводились в силу санкций КАС-ВАДА. Санкции ВАДА продолжаются, до полного восстановления РУСАДА, это прооизойдет, вероятно, в середине 2024 года.
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gerr_max
Ответ сервисник
Тем более сильное решение, не испугался осуждения
Конечно! Ведь столько лет бизнес был с кремлёвскими) Барыжил товарищ президент федерации фруктами)
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сервисник
Ответ gerr_max
Особенно если президент федерации давний друг Владимира Владимировича)
Тем более сильное решение, не испугался осуждения
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Ответ сервисник
Сильные люди принимают сильные решения💪
Особенно если президент федерации давний друг Владимира Владимировича)
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Сначала приняли бредовые решения об отстранении спортсменов, а спустя год заявляют, что спортсмены ни при чём , оказывается.
+1
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0
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gerr_max
Ну разумеется cтарый путинский кореш поддержит возвращение россиян!)
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сервисник
Сильные люди принимают сильные решения💪
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Дмитрий9779
Здравый смысл начинает возобладать над всем этим.
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