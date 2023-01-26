Международная федерация дзюдо поддерживает возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты

Руководство Международной федерации дзюдо (IJF) поддерживает допуск спортсменов из России и Беларуси к международным стартам после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Возвращение дзюдоистов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях основывается на неопровержимых аргументах. Одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации.

Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде, поскольку их решением было оставаться в спорте и продолжать готовиться, ожидая момента, когда они смогут вернуться к соревнованиям», – говорится в заявлении пресс-службы.

«Спорт всегда был, остается и будет важнейшей платформой для единства, солидарности и дружбы.

Олимпийское и спортивное движение – единственное, что в этот сложный момент может помочь наладить открытый диалог и создать модель примирения, которая могла бы вдохновить все вовлеченные стороны на разрешение существующих противоречий.

Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте, очевидно, поддерживают мир, дружбу и солидарность в духе человечности, является чрезмерной и неприемлемой мерой», – отметил глава IJF Мариус Визер.

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