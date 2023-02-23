Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил государственные награды представителям Федерации дзюдо России (ФДР).

Кавалером ордена Почета стал член президиума Федерации дзюдо России Владимир Невзоров. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден вице-президент ФДР Виктор Поддубный.

Также ряду членов ФДР вручили Почетные грамоты президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Приятно, что государство по достоинству оценило работу ФДР. На нас возложена большая ответственность, надеемся, что это не последние наши заслуги и достижения. Отдельно отмечу, что на прошлой неделе состоялось открытие Академии единоборств, в ходе которого министр спорта подчеркнул, что дзюдоисты регулярно используют фразу: «Дзюдо – это больше чем спорт. Дзюдо – это семья».

Поэтому вдвойне приятно, что сегодня во время вручения наград Олег Васильевич вновь нас процитировал, существенно расширив смысл девиза всех дзюдоистов. Мы – члены большой спортивной семьи, и это стало особенно заметно в столь непростое время, когда все подставляют друг другу плечо», – рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.