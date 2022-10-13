«Наказывать спортсменов – не выход. Мост между мировым сообществом и Россией должен быть восстановлен». Глава Международной федерации дзюдо о санкциях

Президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер высказался о недопуске сборных России и Беларуси к международным стартам.

В марте IJF разрешила спортсменам из обеих стран выступать на турнирах, но в сентябре было решено отстранить их до января 2023 года.

«Наказывать спортсменов из-за сложившейся ситуации для меня не выход. Решение состоит в том, чтобы разрешить им участвовать и попытаться «возвести мост».

Этот мост между мировым сообществом и Россией должен быть восстановлен. И, на мой взгляд, с учетом сложности ситуации этот мост может появиться только в спорте», – заявил Визер.

Россию везде забанили, но в дзюдо нам рады – допустили до всех турниров. Босс федерации состоит в Росконгрессе и 25 лет дружит с Путиным