Тренер сборной России по тхэквондо: «Среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами»

Ведущие российские тхэквондисты не имеют контрактов с силовыми структурами

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

3 апреля совет федерации тхэквондо принял решение допустить россиян до участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

«Не знаю, как это будет трактоваться и кем, но речь идет о том, что у нас нет контрактников. Наши спортсмены имеют договор о том, что они являются спортсменами – инструкторами ЦСКА.

То есть среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов – чемпионов Европы и призеров, которые такие контракты имеют», – сказал Иванов.

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