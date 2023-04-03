Тренер сборной России по тхэквондо: «Среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами»

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо Вадим Иванов ТАСС Единоборства

Ведущие российские тхэквондисты не имеют контрактов с силовыми структурами

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

3 апреля совет Всемирной федерации тхэквондо принял решение допустить россиян до участия в международных соревнованиях под эгидой организации. 

«Не знаю, как это будет трактоваться и кем, но речь идет о том, что у нас нет контрактников. Наши спортсмены имеют договор о том, что они являются спортсменами – инструкторами ЦСКА.

То есть среди олимпийцев, которые завоевывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов – чемпионов Европы и призеров, которые такие контракты имеют», – сказал Иванов. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий