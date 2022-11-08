Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по самбо («Известия»)

Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по самбо, который пройдет в Бишкеке с 11 по 13 ноября.

Как сообщают «Известия», Федерация самбо Украины решила бойкотировать турнир, не поставив в известность Международную федерацию самбо (FIAS). Отмечается, что руководители украинской федерации не согласовали бойкот турнира со своими спортсменами.

«Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Это стало неожиданностью для всех – и для организаторов, и для FIAS, и для спортсменов.

Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые довольно лояльно относятся к своим коллегам из других стран, в том числе из России и Беларуси. Они всегда хорошо общались между собой, старались не затрагивать политические темы и во время соревнований абстрагировались от того, что происходит в мире, поддерживая хорошие отношения», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

«К сожалению, украинская федерация не подала заявку на участие в чемпионате мира. Нам очень жаль, ведь украинская сборная традиционно считается одним из фаворитов любого международного турнира по самбо.

Самбо – это одна большая семья, и наши двери для них остаются открытыми. Ни о каких санкциях в отношении национальной федерации самбо Украины за пропуск международных соревнований речи не идет. Надеемся, что в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону», – приводят слова представителя пресс-службы FIAS «Известия».

Российские самбисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Украинская команда ранее отказалась от участия в чемпионате Европы из допуска россиян к соревнованиям.