Сергей Соломатин назначен генеральным директором «Самбо-70»

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Сергей Соломатин назначен генеральным директором московского центра спорта и образования «Самбо-70»

Об этом сообщил руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

«Сергей Владимирович Соломатин – заслуженный тренер России, выпускник спортивной школы «Самбо-70». За 20 лет работы в «Самбо-70» он прошел путь от тренера до заместителя генерального директора по спортивной подготовке.

В последнее время он возглавлял московскую комплексную спортивную школу олимпийского резерва «Запад».

«Самбо-70» всегда был одним из флагманов московского спорта, уверен, что под руководством Сергея Владимировича школа продолжит свои победные традиции», – сказал Кондаранцев.

Соломатин сменил в должности Дмитрия Кузнецова, который покинул пост 20 октября. 

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