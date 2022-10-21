Терюшков о ранении тренера по дзюдо Романова: «Его пример нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору»
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о том, что заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение в ходе спецоперации на Украине.
«Молодец! Как настоящий мужик исполняет свой долг: защищает свою родину. Его пример – показатель для многих, не только для спортсменов.
А пример Игоря Романова нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору», – сказал Терюшков.
Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение, участвуя в спецоперации на Украине
Комментарии