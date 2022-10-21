Терюшков о ранении тренера по дзюдо Романова: «Его пример нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору»

Теги дзюдо Игорь Романов Политика Роман Терюшков Даня Милохин Единоборства

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о том, что заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение в ходе спецоперации на Украине.

«Молодец! Как настоящий мужик исполняет свой долг: защищает свою родину. Его пример – показатель для многих, не только для спортсменов.

А пример Игоря Романова нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору», – сказал Терюшков.

Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение, участвуя в спецоперации на Украине

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