Терюшков о ранении тренера по дзюдо Романова: «Его пример нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о том, что заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение в ходе спецоперации на Украине.

«Молодец! Как настоящий мужик исполняет свой долг: защищает свою родину. Его пример – показатель для многих, не только для спортсменов.

А пример Игоря Романова нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохина по телевизору», – сказал Терюшков.

Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение, участвуя в спецоперации на Украине