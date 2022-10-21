Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение, участвуя в спецоперации на Украине

Заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов получил ранение в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у Романова осколочные ранения спины и других частей тела.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Арсен Галстян, ученик Романова, подтвердил, что тренер проходит лечение в госпитале.

«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками.

Сейчас находится в госпитале. Давайте, чтобы не было всяких домыслов от меня, на этом ограничимся. Как мы переговорим подробно и все будет известно, я готов буду говорить подробнее», – сказал Галстян.