Дмитрий Носов: «Если наши олигархи вместо покупки яхт сделают турниры с призами по 5 млн долларов, к нам очередь будет стоять, иностранцам будет плевать на санкции»

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо заявил, что иностранные спортсмены приехали бы на турниры в Россию ради крупных призовых.

«В свое время я делал турнир по дзюдо с самым крупным призовым фондом. Турнир проходил в городе Мегион, и за первое место был приз в размере 80 тысяч долларов. Приехали все, кого позвали. По тем временам это были астрономические деньги для дзюдо.

Если наши олигархи вместо покупки яхт будут делать турниры с призами по миллиону, по пять миллионов долларов за первое место, к нам очередь будет стоять, спортсменам будет плевать на эти санкции», – сказал Носов.