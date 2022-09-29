Чернышенко о спортивных санкциях: «Это не принесло результата. Когда марионетки лишали нас соревнований, то потеряли зрелищность и объективность»

Дмитрий Чернышенко заявил о неэффективности санкций против российского спорта.

«Главное, что дискриминационная политика в отношении российских спортсменов не принесла действенного результата.

Когда марионетки лишали нас соревнований, потеряли зрелищность и объективность. Мы не закрываемся от международных контактов, сотрудничаем с дружественными странами из БРИКС, ШОС и СНГ.

Российские спортсмены готовятся к Играм стран СНГ, которые пройдут в Беларуси. В августе 2023 года запланированы соревнования среди университетов стран БРИКС, ШОС и СНГ», – заявил вице-премьер РФ во время форума «Россия – спортивная держава» в Кемеровской области.