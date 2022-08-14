Максим Храмцов: «Тренируюсь каждый день, главная цель – это Париж-2024. Верю, что получу возможность отстоять свой титул»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что верит в возможность допуска на Олимпиаду-2024 в Париже.

3 марта Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Сейчас я вспоминаю свою победную Олимпиаду только тогда, когда об этом спрашивают журналисты. Сам я не люблю хвастаться своим титулом, за меня должны говорить мои дела и поступки.

После Олимпийских игр у меня был в январе разрыв мениска, была сделана вторая операция. Сейчас я полностью восстановился и готов на 100 процентов.

Если нас не допустят в этом сезоне до международных стартов, то я, скорее всего, вылечу из топ-5, это место, которое гарантирует путевку на Олимпиаду. Но если я и вылечу из пятерки, то у меня останется возможность отобраться и другим путем – через турниры.

Я тренируюсь каждый день, у меня главная цель – это Париж-2024. И я верю, что получу возможность отстоять свой титул, иначе бы не тренировался», – сказал Храмцов.