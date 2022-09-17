Президент Федерации дзюдо Украины: «У меня появилась информация, что Россию допустят на ЧМ под нейтральным флагом. Тогда мы бойкотируем старт»

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Президент Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк заявил, что сборная откажется от участия в чемпионате мира, если там выступит команда России.

Турнир пройдет в Ташкенте с 6 по 12 октября. Ранее появилась информация, что Международная федерация дзюдо (IJF) рассматривает возможность недопуска российских и белорусских спортсменов.

«У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо в последние дни перед чемпионатом мира все же заявит команду России под нейтральным флагом, как это было на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

Если информация будет соответствовать действительности и это будет окончательным решением IJF, мы бойкотируем старт», – цитирует Кошляка сайт ФДУ.

Россию везде забанили, но в дзюдо нам рады – допустили до всех турниров. Босс федерации состоит в Росконгрессе и 25 лет дружит с Путиным

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