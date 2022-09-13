CAS оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию Федерации дзюдо Ирана из-за инцидента с Саидом Моллаеи

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию и оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию Федерации дзюдо Ирана из-за инцидента с Саидом Моллаеи.

В октябре 2019 года иранская федерация была отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) или входящих в нее национальных федераций из-за происшествия на чемпионате мира в Японии.

Перед четвертьфиналом ЧМ-2019 власти приказали иранскому дзюдоисту Саиду Моллаеи сняться с турнира, чтобы избежать схватки со спортсменом из Израиля Саги Муки, так как страны уже давно враждуют между собой.

Моллаеи отказался выполнять приказ и продолжил выступление на турнире, но проиграл полуфинальную схватку. После этого спортсмен заявил, что не хочет возвращаться в Иран, так как власти страны угрожают ему и его семье серьезными неприятностями.

Дисциплинарная комиссия IJF наложила санкции на иранскую федерацию за «нарушение основополагающих принципов олимпизма».

Дисквалификация Федерации дзюдо Ирана отсчитывается с 18 сентября 2019 года и продлится до 17 сентября 2023-го.