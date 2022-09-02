Станислав Поздняков: «Думаю, до конца года слушания по апелляциям российских спортивных федераций в CAS состоятся»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что слушания по апелляциям российских спортивных федераций в Спортивном арбитражном суде (CAS) могут состояться до конца 2022 года. 

Более двадцати российских спортивных федераций оспорили в CAS решение отстранить спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«По тем делам, которые уже рассматриваются, идет обмен мнениями с позициями юристов. Это длинный процесс, мы особо никуда не торопимся.

Когда это все закончится, достаточно сложно сказать, потому что на определенных этапах складывались проблемы с формированием панели арбитров.

Я прекрасно понимаю юристов, которые работают в панели CAS, – подвергать сомнению свою квалификацию в угоду мейнстриму многие отказались. Думаю, до конца года слушания состоятся», – сказал Поздняков.

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