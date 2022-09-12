Ренат Лайшев: «Я остался в должности президента «Самбо-70», но пришли новые лидеры. Меня попросили не управлять процессом»

рассказал, что отошел от управления делами в , поскольку его попросили это сделать.

– Вы теперь занимаете должность президента «Самбо-70». Насколько я понимаю, вы теперь не управляете делами школы непосредственно?

– Я не сам решил, меня попросили не управлять процессом.

– Вот как? А почему и кто попросил?

– Я не знаю, может, это сегодня не ко времени будет сказано. Я остался в должности президента школы, но пришли новые люди, новые лидеры.

И как поется в той известной спортивной песне, «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего прожить».

Но за 30 лет мне не стыдно ни за один день абсолютно. У меня был девиз такой даже: все в школу, ничего из школы. И сделал немало. И был отмечен и наградами правительства.

И орден Александра Невского не так давно мне вручал Владимир Владимирович Путин. И грамоты правительства Москвы, Правительства России.

Я лауреат в области образования Премии Правительства России, мне Медведев вручал этот знак.

Это была единая команда учителей, тренеров, которые все правильно ориентировали, правильно понимали меня, я понимал их. И была мощная создана команда, которая делала абсолютно все правильно. Ну, руководство посчитало, что достаточно одной таблетки, ха-ха.

– А кто конкретно сказал вам?

– Я не буду говорить, кто конкретно сказал. Не хочу никого винить. Не время сейчас винить кого-либо, – сказал Лайшев.