Журова о девизе Олимпиады-2024: «Он общечеловеческий, про спорт. Но для нас он будет циничным, если россиян до Игр не допустят»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о слогане летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Соревнования пройдут под девизом «Широко открытые Игры» (Games Wide Open).

«По своей сути, лозунг абсолютно правильный. Он общечеловеческий, гуманистический, про спорт. Не несет никакой дополнительной нагрузки.

Но для нас он будет немного циничным и непоследовательным, если россиян до участия в Играх не допустят. Тогда получается, что Игры не для всех, а для тех, кого считают нужным до них допускать.

Понятно, что россияне смотрят на этот слоган под своим углом, но те, кто его придумывал, не закладывали никаких других смыслов в него. Это мы уже видим в нем злой умысел. Что есть все, а есть мы, и мы не все.

Сейчас никто не скажет, будут ли наши спортсмены на Играх. Под своим флагом, в нейтральном статусе или же вообще их не допустят. Ни один человек сейчас этого не скажет», – сказала Журова.

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