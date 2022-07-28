Навка об отстранении россиян: «Многие иностранные коллеги недовольны этим. Но решают не фигуристы, а функционеры. Хочется верить, что они одумаются и отменят блокаду»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о ситуации с отстранением сборной России от международных стартов.

– У вас много знакомых в мире фигурного катания. Кто-то из иностранцев выражал хотя бы недоумение на тему отстранения русских спортсменов?

– Многие наши иностранные коллеги, прошлые соперники недовольны сложившейся ситуацией с допуском к соревнованиям. Но решают не фигуристы, а функционеры. Мне хочется верить, что они одумаются и отменят эту блокаду.

Ведь без участия России в международной спортивной повестке развитие фигурного катания под угрозой. Точно так же много теряет без России и художественная гимнастика, и синхронное плавание... Все те виды спорта, где наши традиционно стояли на пьедестале.

– Александру Трусову пригласили провести мастер-класс в Стокгольме в августе, билеты разошлись. Казалось, хороший знак. Но мероприятие отменили по рекомендации Федерации фигурного катания Швеции.

– Я искренне радовалась идее проведения мастер-класса. Это было доказательством того, что организаторы – нормальные, адекватные люди. А кого еще приглашать на мастер-класс по технике прыжков, если не Сашу? Ее имя вписано в историю фигурного катания после того, как на Олимпиаде она сделала пять четверных.

Но и тут вмешались политики. В итоге шведская федерация лишила своих же спортсменов возможности учиться у лучших. А достижения Саши не перечеркнут никакие отмены и ограничения. Она уже рекордсменка, – заявила Навка.