Носов о заявлении министра Польши про санкции против России: «Эта инициатива ничем не грозит, очередной бред сумасшедшего»

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо поделился мнением об инициативе министров спорта 33 стран усилить санкции против России.

Ранее чиновники подписали совместный документ, о котором рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

«Эта инициатива ничем не грозит, очередной бред сумасшедшего. Во-первых, министерств спорта в мире очень мало, всего несколько стран. Статус министерства – это совершенно другой уровень.

Спортивные руководители вклиниваются в общий антироссийский тренд, у этой инициативы нет перспектив. От событий на Украине у всех огромная усталость, все нас поддерживают, понимают, что происходит. Какие россияне плохие – это уже заезженная пластинка.

Еще восемь-девять лет назад я предлагал заводить уголовные дела против граждан других стран, которые выдвигают инициативы в адрес нашего государства или целиком сборных, как этот дурачок из Польши сделал», – сказал Носов.

Министры спорта США, Великобритании, Польши и еще 30 стран предложили усилить санкции против российского спорта