Таймазова о турнире в Монголии с участием россиян: «Нас были рады видеть, по нам соскучились, это чувствовалось. Хочу поблагодарить IJF за доверие»

Бронзовый призер Токио-2020 по дзюдо Мадина Таймазова рассказала о выступлении на международном турнире Большого шлема в Монголии.

Сборная России была допущена к соревнованиям в нейтральном статусе. Таймазова победила в весовой категории до 70 кг.

«Мы были в Монголии две недели назад, адаптация из-за этого прошла лучше. Здесь к нам очень хорошо относятся, да и вообще атмосфера была хорошей.

Нас были рады видеть, по нам соскучились, это чувствовалось – открытая, спокойная атмосфера. Хочу поблагодарить IJF (Международную федерацию дзюдо) за доверие – это и для них большая ответственность, и для нас.

У нас был большой перерыв, я после Олимпиады впервые боролась на международном турнире. Очень хотелось бороться, выступать, было интересно посмотреть после такого перерыва, прибавила ли я или в чем-то стала хуже», – сказала Таймазова.

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