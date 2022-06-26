Михаил Игольников: «Международная федерация дзюдо – большие молодцы. Они пошли нам навстречу, дали возможность выступать, бороться»

Российский дзюдоист поблагодарил Международную федерацию дзюло (IJF) за то, что россиянам разрешили выступать на международных турнирах.

IJF допускает российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

Игольников сегодня взял золото в весе до 90 кг на шлеме в Монголии.

«Без соревновательной практики, конечно, совсем не то было – тренировки это замечательно, но ведь мы прежде всего ради результата тренируемся, мы все-таки профессиональные спортсмены, а не любители.

Да, для нас организовывают турниры в России, мы благодарны за это, но и борьба, и судейство, и атмосфера на международных стартах совсем другие. Мы привыкли ко всему этому и благодарны , что не пришлось надолго от всего этого отвыкать. Они большие молодцы, что пошли навстречу, дав нам возможность выступать, бороться. Нам сейчас важен олимпийский рейтинг.

Когда вышел на ковер в первой схватке, эмоции описать было сложно. Первая мысль – наконец-то я в своей тарелке, в своей привычной среде, наконец-то у меня есть возможность проявить себя, и этот шанс нужно использовать.

Начал потихоньку, не спеша и дошел до финала. А с соперником в схватке за золото мы раньше уже встречались, правда не на столь престижных турнирах. И сегодня он был на кураже, но мы с тренерами разобрали его тактику, подготовились к финалу и все пошло как надо», – рассказал Игольников.

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет международного турнира в Монголии