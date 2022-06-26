Михаил Игольников: «Международная федерация дзюдо – большие молодцы. Они пошли нам навстречу, дали возможность выступать, бороться»

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Российский дзюдоист Михаил Игольников поблагодарил Международную федерацию дзюло (IJF) за то, что россиянам разрешили выступать на международных турнирах.

IJF допускает российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

Игольников сегодня взял золото в весе до 90 кг на Большом шлеме в Монголии.

«Без соревновательной практики, конечно, совсем не то было – тренировки это замечательно, но ведь мы прежде всего ради результата тренируемся, мы все-таки профессиональные спортсмены, а не любители.

Да, для нас организовывают турниры в России, мы благодарны за это, но и борьба, и судейство, и атмосфера на международных стартах совсем другие. Мы привыкли ко всему этому и благодарны IJF, что не пришлось надолго от всего этого отвыкать. Они большие молодцы, что пошли навстречу, дав нам возможность выступать, бороться. Нам сейчас важен олимпийский рейтинг.

Когда вышел на ковер в первой схватке, эмоции описать было сложно. Первая мысль – наконец-то я в своей тарелке, в своей привычной среде, наконец-то у меня есть возможность проявить себя, и этот шанс нужно использовать.

Начал потихоньку, не спеша и дошел до финала. А с соперником в схватке за золото мы раньше уже встречались, правда не на столь престижных турнирах. И сегодня он был на кураже, но мы с тренерами разобрали его тактику, подготовились к финалу и все пошло как надо», – рассказал Игольников.

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