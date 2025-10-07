Российские дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Лиме

Дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали на ЧМ среди юниоров.

Турнир проходит в Лиме. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.

Ахмед Турлуев в финальной схватке в весовой категории до 81 кг уступил японцу Аките Хару.

Виктория Мартыненко, выступающая в весе до 63 кг, в борьбе за золото проиграла японке Со Морисике.