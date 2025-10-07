Российские дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Лиме
Дзюдоисты Турлуев и Мартыненко завоевали серебряные медали на ЧМ среди юниоров.
Турнир проходит в Лиме. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.
Ахмед Турлуев в финальной схватке в весовой категории до 81 кг уступил японцу Аките Хару.
Виктория Мартыненко, выступающая в весе до 63 кг, в борьбе за золото проиграла японке Со Морисике.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости