Дзюдоисты Таймазова и Махмадбеков одержали победы на международном турнире в Монголии с участием россиян, Бадурова взяла бронзу

Российские дзюдоисты Мадина Таймазова и Махмадбек Махмадбеков одержали победы на турнире Большого шлема в Монголии, Камила Бадурова взяла бронзу.

Международная федерация дзюдо (IJF) допускает российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

Дзюдо

шлем

Улан-Батор, Монголия

Женщины

До 63 кг

1. Нами Набекура (Япония)

2. Гили Шарир (Израиль)

3. Бригитта Варга (Венгрия)

3. Камила Бадурова (Россия)

До 70 кг

1. Мадина Таймазова (Россия)

2. Йоко Оно (Япония)

3. Гульноза Матниязова (Узбекистан)

3. Мириам Буткерайт (Германия)

Мужчины

До 73 кг

1. Махмадбек Махмадбеков (Россия)

2. Цогтбаатар Ценд-Очирын (Монголия)

3. Обидхон Номонов (Узбекистан)

3. Тохар Бутбуль (Израиль)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.