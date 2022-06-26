Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет международного турнира в Монголии.

Международная федерация дзюдо (IJF) допускает российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

На турнире Большого шлема в Улан-Баторе россияне завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место у сборной Японии (4-1-2), Монголия – 3-я (2-4-5).

Золото в составе сборной России взяли Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).