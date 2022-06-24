Дзюдоистки Кузнецова и Курбонмамадова взяли серебро на международном турнире в Монголии с участием россиян, у Абуладзе – бронза, другие результаты

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Российские дзюдоистки Алеся Кузнецова и Дарья Курбонмамадова завоевали серебро на турнире Большого шлема в Монголии, у Яго Абуладзе – бронза.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) решила допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

Дзюдо

Большой шлем

Улан-Батор, Монголия

Женщины

До 48 кг

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Наранцэцэг Ганбаатар (Монголия)

3. Ли Хе Ген (Южная Корея)

3. Абиба Абужакынова (Казахстан)

5. Лейла Алиева (Азербайджан)

5. Сабина Гилязова (Россия)

До 52 кг

1. Диера Келдиерова (Узбекистан)

2. Алеся Кузнецова (Россия)

3. Чон Е Рин (Южная Корея)

3. Хорлоодой Бишрэлт (Монголия)

До 57 кг

1. Энхрийлэн Лхагватогоо (Монголия)

2. Дарья Курбонмамадова (Россия)

3. Тимна Леви Нельсон (Израиль)

3. Ичинхорлоо Мунхцэдэв (Монголия)

Мужчины

До 66 кг

1. Эрхэмбаяр Баттогтох (Монголия)

2. Сод-Эрдене Гунжинлхам (Монголия)

3. Басху Ендонпэрэнлэйн (Монголия)

3. Яго Абуладзе (Россия)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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