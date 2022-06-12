Спортивный директор Федерации дзюдо России: «Турнир в Монголии очень важен для нас. Это квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже»

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Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов отметил важность участия российских спортсменов в Международном турнире Большого шлема в Улан-Баторе. 

Турнир пройдет с 24 по 26 июня. Ранее стало известно, что российские дзюдоисты примут в нем участие в качестве нейтральных атлетов. 

«Наши ребята и девушки возвращаются на международную арену. Этот турнир очень важен для нас, потому что он является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм в Париже.

В Монголии выступят 28 наших спортсменов – 14 мужчин и 14 женщин. Будут бороться первые и вторые номера команды.

В частности, Арман Адамян (весовая категория до 100 килограммов), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг)», – сказал Денисов.

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