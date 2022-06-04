Игорь Артемьев: «Путину нравится регби, потому что там много борьбы. Он же дзюдоист. Каждый день тренируется, в любую погоду»

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к регби.

«Знаю, что Путину нравится регби, потому что он говорил мне об этом.

И, по моему мнению, регби нравится президенту в том числе потому, что там много борьбы, а он же дзюдоист. Он каждый день тренируется, несмотря ни на что, в любую погоду.

Он говорил мне, что воспринимает регби как борьбу в движении. Только не в пределах татами, а на большом стадионе. По всему полю происходят захваты и другие приемы борьбы.

Поскольку он сам дзюдоист, то ему такое нравится, он понимает эту игру. У него уважительное отношение к регби.

Путин открывал Кубок мира 2013 года как президент России, выступал там. Он бы не пошел туда, где бы ему не понравилось», – сказал Артемьев.

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