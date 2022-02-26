Александр Усик обратился к Путину: «Просто сядьте за стол переговоров. Поговорите, все должно остановиться»

Теги тяжелый вес Владимир Путин Александр Усик Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик обратился к гражданам России и президенту страны Владимиру Путину.

«Если мы считаем друг друга братьями и православными, не отпускайте своих военных и своих детей в нашу страну.

Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров.

Просто поговорите, все должно остановиться», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров.

Советник президента Украины Алексей Арестович подтвердил эту информацию, отметив, что украинская сторона не может принять условия встречи, выдвинутые Россией.

 

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