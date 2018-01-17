Оргкомитет Олимпиады в Токио признал очагом заражения случаи ковида в сборной Греции

Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил о появлении очага заражения коронавирусом на Играх в Токио.

Как сообщает агентство Kyodo, инфекция была выявлена у пяти членов сборной Греции по синхронному плаванию, включая спортсменов и вспомогательный персонал. Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице.

«Мы вынуждены признать это очагом заражения», – заявил представитель оргкомитета Масанори Такая.

По данным на 4 августа, ковидом за последние сутки заразились 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало рекордным показателем с начала Игр.

Сборная Греции по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде-2020 из-за коронавируса в команде

Мы проникли в Токио – на Олимпиаду-2020: за нами следят два приложения, сдаем тесты плевками и ужинаем «Дошираком»